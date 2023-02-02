Kuzen ve dayı cinayetinde firari sanığın kırmızı bülten kararının infazı beklenecek



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet (20) Yılmaz ile onların dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz (41), yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına da çıkarılamadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine, gelmeyen tanıkların ise zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi, isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 394 gündür yakalanamadı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı ve avukatı Emre Ayan hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

DURUŞMA SALONUNDA ARBEDE

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, tutuksuz sanıklar Mehmet Y. ile Emre Ayan ve taraf avukatları ile yakınları hazır bulundu. Taraflar, savunmalarını yaparken, mahkeme salonunda kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile taraflar, salondan çıkarıldı.

Yılmaz ailesinin avukatı Ramazan Bedir, tutuksuz sanık Mehmet Y.'nin de tutuklanmasını talep ederek, "Şehrin göbeğinde cinayet işleniyor. Ailenin ciğeri yanıyor. Kamu düzeni bozulmuştur. Yargıya olan inancın zayıflatılmasına izin vermek, kimsenin hakkı değildir. Mehmet Y.'nin de tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar edip, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanık Mehmet Yılmaz hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-02-02 14:21:39



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