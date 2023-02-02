Kayserispor - Başakşehir: 1-0

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı

KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Emrah Başsan (Dk. 74 Thiam), Kemen (Dk. 86 Ramazan Civelek), Karimi, Mane (Dk. 64 Cardoso), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak )

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima (Dk. 76 Karzev), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Biglia), Deniz Türüç (Dk. 86 Caner Erkin), Mesut Özil (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 76 Keny), Okaka

GOL: Dk. 49 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kemen, Carole (Yukatel Kayserispor), Karzev (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sol çaprazdan şutu yandan auta gitti.

8'inci dakikada sol kanatta Mane'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

13'üncü dakikada sağ çaprazda Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Duarte'nin kafa ile vuruşu üstten auta gitti.

49'uncu dakikada sağ kanatta Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Ali Karimi topu ağlara yolladı: 1-0

56'ncı dakikada sol kanatta Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

58'inci dakikada Biglia'nın pasında topla buluşan Lima'nın ceza sahası dışından şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun şutu yandan auta gitti.

89'uncu dakikada Caner Erkin'in ceza sahası içine ortasında sağ çaprazda topla buluşan Karzev'in şutu direkten döndü. Dönen topa Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-02-02 19:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.