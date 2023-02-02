Kayserispor - Başakşehir maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan oyuncularının takdiri hak ettiklerini belirtirken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise en kötü oyunlarını sergiledikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan hak ettikleri bir maçı kazandıklarını belirterek, "Bugün büyük bir takımı mağlup ettik. Oyuncularımız uyguladığımız sisteme 90 dakika bağlı kalarak çok iyi oyun oynadı. Maçı daha erken koparabilirdik. Oyuncularım rakibe bir kez pozisyon verdi. Onda da oyuncularımızın şansına gol olmadı. Gol olsaydı çok üzülürdük. Müthiş bir galibiyet aldık. İstanbulspor maçının üstüne bu maçı kazanmak bize müthiş bir seri yakalattı. Oyuncularımız takdiri hak etti. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Kuralına göre oynadık. Bence hiçbir soru işareti olmadan hak ettiğimiz maçı kazanarak geçiyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Biz mazeret üretmeden yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"ONUR'UN TRANSFERİ KONUSUNDA SONUÇLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Atan, "Onur takımımızın başrol oyuncularından birisi. Her oyuncu böyle fırsatları değerlendirmek ister. Onunla sadece Fenerbahçe değil diğer takımlarda ilgileniyor. Şuan sonuçlanmış bir şey yok. Onur'un ve kulübün menfaatleri konusunda yönetimimiz karar verecektir" dedi.

BELÖZOĞLU: TAKIMIMIZIN EN KÖTÜ OYUNUNA ŞAHİT OLDUK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "Bugün takımımızın en kötü oyununa şahit olduk. Üzgünüm. Kayserispor'u enerjisinden ve kazandığı 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Ders çıkarıp yolumuza devam etmek için 2 gün sonra çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağdaş Atan'ın açıklamaları

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-02-02 20:11:17



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