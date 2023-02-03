YÜRÜYEN MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜ  

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KAYSERİ'de Nevzat Y. (66), iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek öldü.Olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel görüntüler

-Detay görüntü

-Yürüyen merdivenlerden görüntüHaber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-02-03 02:26:25



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