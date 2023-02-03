İş yerinden 2 milyon liralık sac hırsızlığına 3 gözaltı

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Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, girdikleri iş yerinden 2 milyon lira değerinde, 10 rulo halinde sac çaldığı belirlenen 3 kişi, saklandıkları adreste jandarma operasyonuyla yakalandı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için iş yerine giren 3 şüpheli, 10 rulo halinde bulunan 2 milyon lira değerindeki sacı TIR'a yükleyerek kaçtı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı H.E., C.Ö. ve A.Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2023-02-03 10:24:10



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