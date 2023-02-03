Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı



Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsü Necmetdin Çelebi'nin (28) durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı´nda meydana geldi. Necmetdin Çelebi, idaresindeki 38 AGP 963 plakalı motosiklet ile Enes Kaan Talay yönetimindeki 38 HU 874 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Çelebi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan motosikletin, bir süre sağ şeritte park halinde durduktan sonra sola dönen hafif ticari araca çarptığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-02-03 17:31:43



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