5'inci kat penceresinden düşen Miraç bebek ağır yaralı

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Furkan KAVUKLUSümeyye MURAT/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki evde, oda penceresinden beton zemine düşen Miraç D. (2), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Sedef Bulut Caddesi'ndeki 15 katlı binanın 5´inci katında meydana geldi. Miraç D., iddiaya göre, kardeşi ile oyun oynadığı odanın penceresinden beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Miraç bebeği ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-02-03 17:34:56



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