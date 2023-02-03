5'inci kat penceresinden düşen Miraç bebek ağır yaralı

Furkan KAVUKLUSümeyye MURAT/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki evde, oda penceresinden beton zemine düşen Miraç D. (2), ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Sedef Bulut Caddesi'ndeki 15 katlı binanın 5´inci katında meydana geldi. Miraç D., iddiaya göre, kardeşi ile oyun oynadığı odanın penceresinden beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Miraç bebeği ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT
2023-02-03 17:34:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.