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Yürüyen merdivenden düşüp ölmüştü, toprağa verildi

DHA

Yürüyen merdivenden düşüp ölmüştü, toprağa verildi


Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iş merkezinde yürüyen merdivenden inerken dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Nevzat Yumuğan (66), toprağa verildi.
Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi´ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Nevzat Yumuğan, yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yumuğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Nevzat Yumuğan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocasinan ilçesi Düver Mahallesine getirildi. Düver Camii´nde kılınan cenaze namazına Yumuğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yumuğan, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Yumuğan'ın yürüyen merdivene bastıktan sonra dengesini kaybederek düştüğü ve kafasını tutacaklara vurduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-02-04 14:08:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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