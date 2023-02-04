Motosiklet kazasında yaralanmıştı; hastanede kurtarılamadı



Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, dün motosikletle hafif ticari araca çarpan Necmetdin Çelebi (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelebi'nin, 4 ay önce, sosyal medya hesabından motosikletinin fotoğrafını "Öleceğimi bilsem ve tek çare sende olsa ölümü seçerim" notuyla paylaştığı görüldü.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı´nda meydana geldi. Cep telefonu tamircisi Necmetdin Çelebi, kullandığı 38 AGP 963 plakalı motosiklet ile Enes Kaan Talay yönetimindeki 38 HU 874 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Çelebi, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ana yolda seyir halindeki motosikletin, bir süre sağ şeritte park halinde durduktan sonra sola dönen hafif ticari araca çarptığı görüldü. Diğer sürücü Talay'ın tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan Necmetdin Çelebi'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Çelebi'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Çelebi'nin cenazesi, Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Necmetdin Çelebi'nin, 4 ay önce, motosikletinin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Öleceğimi bilsem ve tek çare sende olsa ölümü seçerim, seninle aynı sevdaya düştüğüm günler için de kendimden özür dilerim. Bana bu kalbi sen vermedin ama bana bu kalpsizliği sen öğrettin" notuyla paylaşması dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-02-04 15:05:13



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