Develi Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Eser Türkoğlu

DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Radzivon Miskevich, Abdullah Çam, Alperay Demirciler (L) (Berkan Bozan, Mehmet Susam, Apostol Boyanov, Berkan Eryüz, Yusuf Eren, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Dmitrii Bahov, Arthor Voukeng, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Fatih Yürümez (L) (Halil Dolaşık, Emre Berat, Erenhan Can, Fatih Cihan, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler, Burak Çevik)

SETLER: 25 19, 2725, 27 25

SÜRE: 89 dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 18´inci haftasında sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Develi Belediyespor maçı 3-0´lık sonuçla yenerek 11 maç sonra galip geldi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-02-04 18:01:01



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