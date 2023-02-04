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Kayserispor, Bilal Bayazit´in sözleşmesini uzattı

DHA

Kayserispor, Bilal Bayazit´in sözleşmesini uzattı


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor´da genç kaleci Bilal Bayazit´ın sözleşmesinin 3 sene uzatıldığı açıklandı.
Kayserispor, 2021-22 sezonu öncesi Hollanda´nın Vitesse takımından transfer ettiği gurbetçi kaleci Bilal Bayazit'in 30 Haziran 2024 tarihine kadar olan sözleşmesinin 3 sene uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Bilal Bayazit´ın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılı forma ile geçen sene 7 maça çıkan Bilal Bayazit bu sezon 19'u lig 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maça çıktı.  
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-02-04 23:36:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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