Kayserispor, Bilal Bayazit´in sözleşmesini uzattı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor´da genç kaleci Bilal Bayazit´ın sözleşmesinin 3 sene uzatıldığı açıklandı.
Kayserispor, 2021-22 sezonu öncesi Hollanda´nın Vitesse takımından transfer ettiği gurbetçi kaleci Bilal Bayazit'in 30 Haziran 2024 tarihine kadar olan sözleşmesinin 3 sene uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Bilal Bayazit´ın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılı forma ile geçen sene 7 maça çıkan Bilal Bayazit bu sezon 19'u lig 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maça çıktı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-02-04 23:36:16
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