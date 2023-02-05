Sömestirin son gününde Erciyes'te yoğunluk



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezinde, sömestirin son günü yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezinde sömestir yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yerli turistler Erciyes'i tercih etti. Tatilciler toplum uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard keyfi yaşadı. Sömestirin son gününde de bölgeye gelen aileler, çocukları ile keyifli vakit geçirdi.

Malatya'dan gelen 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Mirza Ergün (14), "Daha önce Palandöken'e gitmiştik. Erciyes'i pist açısından daha iyi buldum. Onun dışında pek bir fark yok. Burası çok kalabalık. Kaymak için sabah 08.00'de geldik. Okuldan önce burada kayak yapmak çok iyi oldu. Dinlendik ve kafamız boşaldı. Yarın okulda derslerimize çalışırız" dedi.

Ağabeyi ile birlikte kayak yapan 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Hamza Ergün (11) ise, "Malatya'dan geliyorum. Erciyes, turistik olarak gezilecek bir yer. Ama çok kalabalık bir mekan. Erciyes'i güzel buluyorum. Kafa dinlemek için çok güzel bir yer oldu. Bugün tatilimizin son günü. Burada biraz eğlendikten sonra okulda anlatacak konularımız olur" diye konuştuk.

Ankara'dan Erciyes'e kayak yapmaya gelen 9'uncu sınıf öğrencisi Atalay Atakan Şeyda (14) da, tatilinin güzel geçtiğini belirterek, "Erciyes çok güzel bir yer. Ben ilk defa geliyorum ama biraz kalabalık. Buraya annem, ben ve kardeşimle beraber geldik. Güzel zaman geçirdik. Yarın okul başlayacak. Yarın okulun ilk günü olduğu için biraz mutsuzum" ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla Erciyes'e kayak yapmaya gelen Zuhal Şeyda (46) ise, " Ankara'dan geliyoruz. Çocuklarımla, birkaç günlüğüne Erciyes'e kayak yapmaya geldik. Çok güzel bir yermiş. Daha sonra da gelmeyi düşünüyoruz. Sezonun ilk kayak tatilini de burada yaptık. Çok beğendik. Yarın okulların açılmasıyla bir yoğunluk başlayacak. Biz de işe başlayacağız. Okulun ilk günü olduğu için çocuklar çok da mutlu olmuyorlar. En azından onlar için de bir doping oldu. Tatilimiz güzel geçti" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-02-05 13:21:49



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