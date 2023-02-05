Kayseri Atletik Spor - Bahçelievler Belediye Spor Kulübü: 2-3

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)-SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Erkan Erkan Sarı, Tayfun Alkan

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Mervenur Oktay, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Lislie, Şevval Uçar (L) Beyza Dursun, Mervenur Öztürk, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz)

BAHÇELİEVLER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Nina Nesimovic, İrem Uçar, Elif Naz Atılgan, Zeynep Yeşilova, İdil Gür, Vanessa Agbortabi, Şule Yetimoğlu Karpuz (L) (Aysu Elveren, Aleyna Havva, Hanife Nur, Beril Karaduman, Aleyna Göçmen, Pelin Özkılıççı, Elif Beyza)

SETLER: 20 25, 27 25, 25 23, 19 25, 15 17

SÜRE: 141 dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu 17´nci haftasında evinde Bahçelievler Belediye Spor Kulübü´nü ağırlayan Kayseri Atletik Spor mücadeleden 3-2´lik skorla mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-02-05 18:40:38



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