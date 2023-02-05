Kayseri ve Nevşehir'de okullar 1 gün ara verildi



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ ve Nevşehir'de akşam saatlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kayseri ve Nevşehir Valiliği kararıyla, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sevgili öğrenciler meteoroloji verilerine göre ilimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız 1 gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışı dolayısıyla muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararı ile 6 Şubat tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-02-05 19:55:32



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