Kayserispor'dan afet bölgesine kışlık giysi ve malzeme desteği

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayserispor, Türkiye'de 10 ilde hissedilen depremler sonrasında bölgeye kışlık giysi ve malzeme gönderdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor afet bölgesine kışlık giysi ve malzeme gönderdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için; 2 bin adet kışlık polar, atkı, bere, 1 TIR battaniye ve 1 TIR elektrikli sobanın deprem bölgelerine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamıştır" açıklamasında bulunuldu.
Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre Kayseri'de de hissedilen deprem sonrası kulüp tesislerinde ve RHG Enertürk Enerji Stadyumunda da bir hasar oluşmadığı kaydedildi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA
2023-02-07 11:07:41
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