Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan Onur Bulut açıklaması



"Onur Bulut'un TFF'ye sunulan sözleşmesinde futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır"İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ancak oyuncunun, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen sözleşmesinde futbolcuya tek taraflı fesih hakkı tanınmadığını açıkladı.

Kayserispor'un pazartesi günü sözleşmesini 3 sene uzattığını açıkladığı Onur Bulut, sözleşmesini bugün tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut ile ilgili, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu.

"TFF'YE SUNULAN SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINMAMIŞTIR"

Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-02-08 19:18:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.