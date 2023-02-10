8 yaşındaki Esila, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Esila Kaya (8), kumbarasında biriktirdiği 275 TL´yi depremzede çocuklara bağışladı. Küçük Esila, "Kumbaramı depremde gördüğüm çocuklara vermek istiyorum. Çünkü onlar hak ediyorlar. Kendilerine oyuncak ve kıyafet alsınlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeşilhisar´da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. İlçe halkının bağışladığı battaniye, kullanılmamış giysi, bot, hazır gıda, çocuk bezi, çocuk maması, ısıtıcı ve hijyen gibi malzemeler, deprem bölgelerine gönderiliyor. Kampanyaya ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Esila da 1,5 yıldır kumbarasında biriktirdiği 275 TL'yi bağışlayarak destek oldu. Esila, "Kumbaramı depremde gördüğüm çocuklara vermek istiyorum. Çünkü onlar hak ediyorlar. Kendilerine oyuncak ve kıyafet alsınlar. Benim bu kumbarada çok büyük hayallerim vardı. Enkaz altındaki bebekleri gördüm, ölenleri gördüm. Çok üzüldüm. O yüzden ben bu kumbaramı onlara vermek istiyorum" diye konuştu.

Esila'nın babası Emran Kaya (39) ise "Kızım böyle bir kumbara hazırlamış, üzerine yazı yazmış. Çok hoşuma gitti ve gurur duydum. Kendisi de çok duygulanmış. Biz de ülke olarak çok üzüntülü bir zaman geçiriyoruz. Daha önce bir kumbarasını da böyle hayır kurumuna bağışlamıştı. Bence herkese örnek olması gereken bir davranış diye düşünüyorum. Herkes az çok demeden elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2023-02-10 12:07:10



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