Elbistan'a kurulan çadır kent dron ile görüntülendi

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından iki bölgeye kurulan çadır kent dron ile görüntülendi. Çadır kentte yaşayan Fethiye Kısa, "Çadırlarımız kurudu. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. İlk gün çok zorluk çektik ama şimdi her şey var" dedi.

Elbistan ilçesinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremin yaraları sarılıyor. Yaşanan deprem sonrası ilçede iki farklı bölgeye toplam 1500 adet çadır kuruldu. Ekiplerin çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Dışarıda kalan kişiler çadırlara yerleştiriliyor. Pınarbaşı Mahallesi´ne kurulan 700 adet çadır dron ile görüntülendi. Çadır kentte yaşayan Fethiye Kısa, "Deprem çok kötüydü uykumuz arasında yakalandık. Öleceğimizi zannettik. Çok kötü sarsıldık. Deprem durduktan sonra dışarıya çıktık. Öğlen yeniden deprem oldu o da çok felaketti. Bizim için kabuslu günler oldu. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yardımlarımız geldi. Çadırlarımız kuruldu. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. İlk gün çok zorluk çektik ama şimdi her şey var. Herkes birlik oldu" diye konuştu.

Adil Türkan ise, "Büyük bir deprem yaşadık. Hatta sizin ikinci deprem yayınında ben de sizin oradaydım. Tam arkanızda bulunuyordum. Biz o gün nasıl kurtulduk ben halen şoktayım. Bizim için ilk gün zor geçti. Dışarıda kaldık, ekmek bulamadık. 5 yakınımızın cenazesini toprağa gömdük. Bunlardan 3'ü çocuktu. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Bugün de AFAD çadırlarına yerleşiyoruz. İnşallah bizleri iyi günler bekler" ifadelerini kullandı.

Şeref Kuşçu da "Elbistan çok büyük bir korku yaşadı. Allah yardımcımız olsun. Birçok can kaybımız var. Binalar yerle bir oldu. Allah kimseye göstermesin. Çok katlı olan binalarımız yıkıldı. Depremin ilk günü biraz sıkıntı oldu ama ondan sonra ülkenin her köşesinden buraya yardımlar geliyor. Gıda ve giyim yönünde bir sıkıntı yok. Bizi burada en çok etkileyen soğuk oldu. Burada soğuk havadan dolayı en çok soba ve kömür ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-10



