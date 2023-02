Kayseri'de dönüş yolunda olan depremzedeler için yardım seferberliği  

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum



Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ şehir merkezi girişinde yardımseverler, afet bölgesinden dönen depremzedeler için toplandı. Yardımseverler, otoyol kenarında hazırladıkları çorba, çay ve su gibi ikramları başka şehirlere dönen depremzedelere dağıttı.

Türkiye´nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan depremin ardından yaralar yardım seferberlikleriyle sarılmaya çalışılıyor. Depremi yaşayıp, yaşadıkları bölgeyi bırakarak farklı illerde yakınlarının yanına dönen depremzedelere, yardım için bölgeye gidip dönen TIR´lara Kayseri şehir merkezi girişinde yardım eli uzandı. Otoyol kenarında bekleyen yardımseverler, dönüş yolunda olan vatandaşlara evlerinde hazırladıkları çay, çorba, pilav, su gibi ikramları dağıttı. Yoldan geçenler, yardımseverlere korna çalarak teşekkür etti. İyilik hareketi havadan da görüntülendi. ONLARI BİR NEBZE DE OLSA ISITMAK İSTİYORUZ

Yol kenarında deprem bölgesinden başka illere gidenlere yardım eden Bayram Kök, "Depremzedeler bizim güzergahımızdan geçtikleri için, oradaki illeri boşaltmak zorundalar, burada elimizden geldiğince onlara çay, çorba, tatlı ikramında bulunuyoruz. Onları bir nebze de olsa ısıtmak istiyoruz. Karınlarını doyurmak istiyoruz. Bazı firmalar çorbalara yüksek fiyatlar çektiklerini duyduğumuz için burada biz ücretsiz dağıtıyoruz. Herkes kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Herkes çorbaları evlerinden yapıp getiriyor, çayları getiriyorlar. Bazı firmalar bize destek oluyor, döner getiriyorlar" dedi. ÇOK DUYGUSALLAR; MEMNUN OLUYORLAR

Kök, "Çok memnun oluyorlar. Korna çalarak teşekkürlerini iletiyorlar. Çok memnun oluyorlar. Bir aracın kapısını açtık arka tarafta o kadar kalabalıklar ki... Çok da duygusallar. Bu tarz şeyleri görünce de daha da memnun oluyorlar. Biz de onların memnun olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte bu sıkıntıları atlatacağız. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. Çoluk çocuk herkes buradayız, sabaha kadar da burada olacağız" ifadelerini kullandı. YARIN YİNE BURADAYIZ

Depremzedeler için yol kenarında yardım hazırlayan Seda Yılmaz da, "Hepimize geçmiş olsun. Depremzedelerimize dün çorba yaptık bugün nohut, bulgur pilavı, sandviç, her şeyi hazırlattık. Yarın da burada devam edeceğiz. Çok güzel tepkiler var. İnşallah çok güzel de devam edeceğiz. Yarın yine bu saatte buradayız. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. GERİDE ENKAZDAN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI

Depremi Elbistan´da yaşayan ve Denizli´ye giden Hulusi Bozkurt da, "Durumlar çok kötü, çıktık gidiyoruz. Enkaz altında kalan biz de yok çok şükür ama olanlar var. Şu an 7 kişiyiz, Denizli´ye gidiyoruz. Yer değiştiriyoruz. Yakınlarımızın yanına gidiyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Enkazdan başka hiçbir şey kalmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Devletimize de Allah zeval vermesin. Yardım yapan tüm Türkiye halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Depreme Kahramanmaraş Afşin´de yakalanan depremzedeler ise, "Allah milletimize, memleketimize zeval vermesin. Bir daha göstermesin. Şimdi Ankara´ya gidiyoruz. Hala korkuyoruz, içeri giremiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Merkez Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAYSERİ, (DHA)

2023-02-12 10:40:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.