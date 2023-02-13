Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik Topuz ailesi toprağa verildi

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Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden polis memuru Veli Topuz, eşi Hacer ile çocukları Bilal, Döndü ve Eymen, memleketleri Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, polis memuru Veli Topuz, eşi Hacer ile çocukları Bilal, Döndü ve Eymen, yıkılan binanın enkazında kaldı. Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler, depremin 5'inci gününde Topuz ailesinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden Topuz ailesi, otopsileri yapılmak üzere Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topuz ailesinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazesi, memleketleri Kayseri'nin Sarız ilçesi Kıskaçlı Mahallesine getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazına Topuz ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis memuru Veli Topuz ve ailesinin cenazesinde yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından ailenin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sariz Olcay DÜZGÜN

2023-02-13 21:12:41



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