Depremde hayatını kaybeden aile, Kayseri'de toprağa verildi

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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden emekli hastane müdürü Sabit Ceran (82), kızı Gülcan Çeviker (48), damadı Fatih Çeviker (50) ve torunu İrem Çeviker (25), memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Sabit Ceran, kızı Gülcan, damadı Fatih ve torunu İrem yıkılan binanın enkazında kaldı. Bölgede çalışma yapan ekipler enkaz altında kalan Sabit Ceran, kızı, damadı ve torununun cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden büyükbaba ve kızının kocası ve torunu, otopsileri yapılmak üzere Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan ailenin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazesi, memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi. İlçede bulunan Cami Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazına, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ailenin cenazesi mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2023-02-14 18:42:44



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