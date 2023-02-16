Kayseri'de deprem nedeniyle 73 bina ağır hasarlı



Sümeyye MURATÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde etkilenen Kayseri'de kent genelinde binalarda yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Vali Vekili Şenol Esmer, 2 bin 432 binada hasar tespit edildiğini ve binalardan 73'ü için ağır hasarlı raporu verildiğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Kayseri'de de hissedilen depremde çok sayıda binada hasara neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Vekili Şenol Esmer, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgesine yakın olduğu için Sarız ilçesinde hasarın fazla olduğu görülüyor. Orada bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızda 48 konut, 11 ahır, 1 de küçük okul ağır hasar gördü. Bunun ötesinde il genelinde 2 bin 432 hasar tespiti çalışması yapıldı. Bunların içinde 73'ü ağır hasarlı. Bu binaların içinde minarelerimiz de var. İl merkezinde 3 konut için acil yıkım kararı çıktı. Yapmış olduğumuz deprem analizi raporuna göre toplamda 9 okul var. 3 okulu çökme tehlikesi olduğu için boşalttık. Kalan 6 okulla ilgili de süreç devam ediyor" diye konuştu.

'30 BİN VATANDAŞIMIZ KAYSERİ'YE GELDİ'

Depremin yıkıma yol açtığı illerden Kayseri'de 30 bin depremzedenin geldiğini belirten Esmer, "Bugüne kadar deprem bölgelerinden gelerek hastanelerimize başvuran 5 bin 150 kişi var. Bunlardan 619 kişi servislerde, 233 kişi de yoğun bakımlarda. Diğerleri de taburcu olmuş durumda. Şu an 852 kişi hastanede tedavi görüyor. Bu süreç içinde 60 civarında çocuk bize geldi. Yakın hastanelere sevk edilen 49 çocuk oldu. Bu 49 çocuktan 42'si sağlık müdürlüğünün hastanelerinde tedavi görüyor. Bu 42 çocuktan 10 tanesinin kimliği yok. Bunun yanında 7 çocuk ise sosyal hizmetlerde kalıyor. Burada da 2'sinin kimliği yok. 12 kadını kadın konuk evlerinde misafir ediyoruz. 264 ağır engelli vatandaş kamu ve özel bakım merkezlerine yönlendirildi. 30 bin vatandaşımız Kayseri'ye geldi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURATÖzge Zeynep ARIK

2023-02-16 19:44:10



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