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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de, depremde ağır hasar oluşan 55 yıllık caminin minaresi yıkıldı

DHA

Kayseri'de, depremde ağır hasar oluşan 55 yıllık caminin minaresi yıkıldı


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok çevre ilden de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Kayseri'de bulunan 55 yıllık Garipdost Camii'nin minaresinde ağır hasar oluştu. 12 gündür ibadete kapalı olan caminin minaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerin raporu sonrası kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yurdun pek çok yerinde hissedilen deprem, Kayseri'de de bazı binalarda hasar oluşmasına neden oldu. Depremin ardından, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinden bulunan ve 1968 yılından bu yana ibadete açık olan Garipdost Camii'nin minaresinde hasar meydana geldi. Güvenlik nedeniyle 12 gündür ibadete kapalı olan caminin bulunduğu caddeye beton bariyerler konularak UKOME kararı ile çift taraflı olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüğüne bağlı ekiplerin raporu doğrultusunda caminin minaresi, kentte ağır hasarlı yerler arasında yer aldı ve acil yıkım kararı verildi. Yıkım kararı sonrası polis ekipleri güvenlik koridoru oluşturdu. Cami minaresine vinç yardımıyla halat sistemi kurulurken, vatandaşlar da cep telefonları ile bu anları kayda aldı. Minareye yerleştirilen halat sistemi yıkım sırasında koparken, ağır hasarlı minare bu kez vincin baskılaması ile çökerek yıkıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-02-17 21:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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