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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli depremzede Burak: 11 kuzenimi kaybettim

DHA

Gaziantepli depremzede Burak: 11 kuzenimi kaybettim


Özge ARIKSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Kayseri'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Gaziantep'ten gelen Burak Uzar (20), "Çok zor şartlarda dışarıda kaldık. Sonraki olan depremde köyümüzde ayakta olan ev kalmadı. 11 tane kuzenimi kaybettim. Çok kötüydü. Biz orada kıyameti yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çok sayıda depremzede Kayseri'ye getirildi. Depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Depreme Gaziantep'te yakalanan üniversite öğrencisi Burak Uzar, "Kayseri'ye tahliye araçlarıyla geldik. Gece uyumuyordum. Telefonu bıraktım. Tam uykuya dalarken 04.17'de çok şiddetli bir ses gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamadan kalktım. Karşı binaya baktığımda sarsıntının şiddetli olduğunu fark ettim. Kendimizi direkt dışarı attık. Kar ve yağmur çok şiddetliydi. Bu şartlar altında çok zor imkanlarla dışarıda kaldık. Sonraki olan depremde köyümüzde ayakta olan ev kalmadı. 11 tane kuzenimi kaybettim. Çok kötüydü. Biz orada kıyameti yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.
'KAFAMIZA TAŞ YAĞDI'
Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Hülya Kuzgun (65) ise, "Kafamıza taş yağdı. Bizi buraya getirdiler. Enkazın altında iki cenazemiz kaldı. Çok kötü olaylar yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Bizi buraya komşumuz getirdi. Bizim köy bitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimizin üstüne kaya indi. Hala o şoku atlatamıyoruz" dedi.
'ÇOK FAZLA CENAZEMİZ VAR'
Depreme Gaziantep'te 2 katlı binada yakalanan Songül Demir (57) de "Deprem olduğu an dışarı çıktık. Çok kötüydü. Köyümüze gittik. Köyümüzde hiç ev kalmadı. Çok fazla cenazemiz var. Kahramanmaraş'ta da 5 tane yeğenimi kaybettim. Evimizin ne halde olduğunu bilmiyoruz. Çıkıp buraya geldik. Hafif bir tıkırtıda deprem oluyor sanıyorum. Yine aynı korkuyu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
'2 TANE CENAZEMİZ VAR'
Kahramanmaraş'ın Çevrepınar köyünden gelen 12'nci sınıf öğrencisi İsmail Kuzgun ise şöyle konuştu:
"Deprem anı çok kötü bir andı. Köyümüzde kayalar çok olduğu için ve fay hattı da köyümüzden geçtiği için birkaç ev yok oldu. 2 tane de cenazemiz var. Evimizin şu anda içine girilmiyor. Kayseri'ye 3 gün önce geldik. Kahramanmaraş'ta bir süre dışarıda kaldık. Ateş yaktık. Kar yağıyordu. Sonra Kayseri'yi düşündük ve buraya geldik. Artçı sarsıntılar köyümüzde devam ediyordu. Artçı sarsıntılardan dolayı birkaç kaya daha yuvarlandı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK
2023-02-18 09:35:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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