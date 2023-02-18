Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini UÇK'ya taşıdı



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yönetim, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon Dolar serbest kalma bedeli ödedi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıkladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-02-18 14:52:36



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