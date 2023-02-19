Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Mücadelecimizi sürdüreceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Mücadelecimizi sürdüreceğiz

DHA

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Mücadelecimizi sürdüreceğiz


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut´un Beşiktaş´a imza atması nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Kayserispor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Onur Bulut´un sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı. Gurbetçi futbolcu daha sonra Beşiktaş ile 3.5 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi olarak rakibimiz BJK yönetimine en üst düzeyde tepkimizi dile getiriyoruz. Depremin ilk günlerinde Kayseri halkının ne denli endişe içinde olduğunu, komşu illerimizde nasıl bir can pazarının yaşandığına hepimiz şahitlik ettik. Böyle bir sıkıntının içinde futbolcumuz Onur Bulut´a imza attırıp fotoğrafını sosyal medyaya düşürenlerin cevabını taraftarlarımız yeri gelince verecektir. Ancak bir geçmiş olsun dileği bile iletmeyen Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
"BEŞİKTAŞ´A GEREKEN CEVABI VERECEĞİMİZDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"
Beşiktaş´a gereken cevabı vereceklerini söyleyen Samet Koç, "Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş´tan 1.25 milyon Euro yazılı teklif aldık. Bizde 3.5 milyon Euro + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş kulübü 1 milyon Euro tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş´a iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş´a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş´a ihtarname çekerek 3.5 milyon Euro + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokolde bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş´a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın" açıklamasında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-02-19 19:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Yozgatlılar konteyner kent kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Yozgatlılar konteyner kent kampanyası başlattı
Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneğinden depremzede çocuklara destek
YEREL HABERLER Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneğinden ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini UÇK'ya taşıdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini ...
Kayseri'de depremzede çocuklar için bilimsel etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de depremzede çocuklar için bilimsel etkinlik ...
Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko ...
Gaziantepli depremzede Burak: 11 kuzenimi kaybettim
YEREL HABERLER Gaziantepli depremzede Burak: 11 kuzenimi kaybettim
Kayseri'de, depremde ağır hasar oluşan 55 yıllık caminin minaresi yıkıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de, depremde ağır hasar oluşan 55 yıllık ...
Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'deki depremzedelere sivil toplum kuruluşlarından destek
YEREL HABERLER Kayseri'deki depremzedelere sivil toplum ...
Kayseri'de hissedilen deprem seramik fabrikasında 100 tonluk çamur silosunu devirdi
YEREL HABERLER Kayseri'de hissedilen deprem seramik fabrikasında 100 ...
Kayseri'de depremzedelerin istihdamı için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de depremzedelerin istihdamı için çalışma ...
Depremzede baba kendini çocuklarına siper etmiş
YEREL HABERLER Depremzede baba kendini çocuklarına siper etmiş
Kayseri'de depremzede annelerin dünyaya getirdiği bebeklerine altın hediye edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de depremzede annelerin dünyaya getirdiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.