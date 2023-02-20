Kayseri'de bin 546 depremzede öğrenci eğitime başladı



Sümeyye MURATÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMAMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kayseri'ye yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları, bugün eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "İlimize en son bin 546 öğrenci nakil yaptırdı. Bu sayı sürekli değişiyor ve hızla artıyor. Öğrencilerin nakilleri kendi isteklerine göre hangi okulu isterlerse, herhangi bir bürokrasi olmadan oraya yapılacak" dedi.

Kayseri'deki yurt ve kamu kurumlu misafirhanelerde konaklayan yaklaşık 30 bin depremzede ailenin çocukları, bugün eğitime başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara kaydı yapılan öğrenciler, konakladıkları yurt ve misafirhanelerden okullara taşındı. Öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye desteği verildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "20222023 eğitim-öğretim yarıyılı tüm ülkemizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de bugün itibarıyla başladı. İimize en son bin 546 öğrenci nakil yaptırdı. Bu sayı sürekli değişiyor ve hızla artıyor. Öğrenciler kendi isteklerine göre hangi okulu isterlerse, herhangi bir bürokrasi olmadan nakilleri oraya yapılacak. Bu doğrultuda biz il olarak gerekli önlemlerimizi aldık. Bizim öğrencilerimize yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ERVA projemizin gönüllüleriyle beraber iş birliği yaptılar. Öğrencilerimiz eğitim öğretime başladıklarında ihtiyaç duydukları her türlü kırtasiye malzemesini içeren setler oluşturuldu ve öğrencilerimize dağıtımları gerçekleştirildi. Biz öğrenci kapasitesi olarak bakmıyoruz. Gelen tüm öğrencilerimizin taleplerini karşılayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURATÖzge Zeynep ARIK

2023-02-20 15:08:16



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