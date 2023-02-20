Kayseri'de ağır hasarlı olan 12 katlı binada kontrollü yıkım başladı



Özge ARIKSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremden etkilenen Kayseri'deki ağır hasarlı raporu verilen 12 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Kayseri'de de hissedilen depremde 2 bin 432 binanın hasarlı olduğu tespit edilirken, 73 binanın da ağır hasarlı olduğu belirlendi. Depremde büyük hasar gören ve hakkında 'acil yıkım kararı' alınan binalarda kontrollü yıkım işlemi başladı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan 12 katlı Mimarsinan İş Merkezi, yetkililer tarafından boşaltıldı. Binanın bulunduğu yol trafiğe kaptıldı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen binanın iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkılımına başlanıldı. Çevredeki vatandaşlar meraklı gözler ile yıkılan binayı izledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

2023-02-20 19:41:29



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