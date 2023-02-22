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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'a 2 bin 300 kişilik konteyner kent kuruluyor

DHA

Elbistan'a 2 bin 300 kişilik konteyner kent kuruluyor


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "2 bin 300 kişilik büyük bir konteyner kent kuruyoruz. Alt yapısı bitmek üzere. Konteynerler yarın itibarıyla kurulmaya başlayacak. 1-2 gün içinde vatandaşlarımız, konteynerlerin içinde sıcak bir yuvaya kavuşacak. Konteyner daha uzun vadeli bir yaşam alanı olduğu için bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor" dedi.
Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'tan sonra Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirildiğini belirten Vali Çiçek, ilçenin bir an önce ayağa kaldırılması için kısa ve uzun vadeli planlarla çalışmaya başladıklarını söyledi. Vali Çiçek, "Bireysel çadır dağıtımlarını vatandaşlarımıza açık bir şekilde yapıyoruz. Hasta ve yatalak durumda olan vatandaşlarımızın evlerinin önüne konteyner kuruyoruz. Diğer yerlerde ise konteyner kentlerimiz bitmek üzere. Günlük 20 enkaz kaldırarak, şehri enkaz görüntüsünden kurtarmaya çalışıyoruz. Yarından itibaren Elbistan'ı bambaşka göreceksiniz. Yoğun bir temizliğe gireceğiz. Bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan da yasımızı tutarak, Elbistan'ı ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. İnşallah Elbistan'ı en kısa sürede ayağa kaldırırız" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'NİN HER BİR YERİNDEN KONTEYNERLERİMİZ GELİYOR'
Elbistan'a 2 bin 300 kişilik büyük bir konteyner kent kurulduğunu kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:
"Altyapısı bitmek üzere. Konteynerler yarın itibarıyla kurulmaya başlanacak. 1-2 gün içinde vatandaşlarımız, konteynerlerin içinde sıcak bir yuvaya kavuşacak. Konteyner daha uzun vadeli bir yaşam alanı olduğu için bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. İnşallah konteynerlerimizi yerleştirebiliriz. Ayrıca Elbistan'a, Türkiye'nin her bir yerinden konteynerlerimiz geliyor. Bugün, bakıma ihtiyacı olan, yaşlı, hasta insanlarımıza konteyner ihtiyacını karşıladık. Yarından itibaren köylerde de konteyner dağıtımına başlayacağız. Vatandaşlarımız 1-2 gün içinde rahatlamayı çok daha fazla hissedecekler." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-22 11:58:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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