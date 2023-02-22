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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz: Veri ve arşiv kaybımız söz konusu değil

DHA

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz: Veri ve arşiv kaybımız söz konusu değil


Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ağır hasar gören ve sonrasında yıkılan belediye binasındaki imar dosyaları ile ilgili açıklama yaparak, "Elbistan'a 4 savcı atandı. Hukuksal süreci başlattılar. Burada en önemli kayıt belediyelerin dosyalarıdır. Yani imarla ilgili çalışmalarıdır. Binadaki arşivi tamamen kurtardık. Dolayısıyla bizim herhangi bir veri ve arşiv kaybımız söz konusu değil" dedi.
Elbistan ilçesinde, geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 322 bina tamamen yıkılırken, 880 bina da ağır hasar gördü. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 930'a yükseldi. Deprem nedeniyle ağır hasar gören Elbistan Belediyesi de içeride bulunan evrakların alınması için iş makineleri ile yıkıldı. Yaşananları anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "İlk depremde Elbistan'da sadece 3 bina yıkıldı. 13 vatandaşımızı orada kaybettik. İlk depremin merkez üssü Pazarcık olduğu için Kahramanmaraş'ta çok büyük tahribat yapmıştı. Biz öğleye kadar, 3 binamızdaki enkaz çalışmalarında binaların içinden yaklaşık 100 kadar vatandaşımızı canlı çıkardık. Vefat eden vatandaşlarımızı da çıkardık. Öğle saatlerine yakın bu çalışmalar kontrol altına alınmıştı. İş gücümüzün bir kısmını Kahramanmaraş'a doğru sevk etmek üzere hazırlıyorduk. Çünkü 'Maraş'ta çok büyük yıkım oldu' diye bize haberler geliyordu. Onlara yardım etmek için hazırlık yapıyorduk. Maalesef 13.24'te yine deprem oldu. Onun merkezi Elbistan'dı. Kaymakamımız ve mülki idare amirlerimizle beraber şehrin bundan sonraki sürecini konuştuğumuz bir toplantıdaydık. Yani kıyameti yaşadık diyebilirim" ifadelerini kullandı.
'930 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'
Elbistan'daki son durumla ilgili bilgi veren Başkan Gürbüz, "7.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 322 binamızı tamamen yıkıldı. 880 binamız kısmen ve tamamen yıkık. Yaklaşık 2 bin binamızsa ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiş. Bu şehrin depremden önceki yapı stokunda şehir merkezinde yaklaşık 40 bin bağımsız bölüm var. Elbistan'da 20 bin bağımsız bölüm kısmen veya tamamen yıkık durumda. Yaklaşık 95 kadar binamızın hemen yıkılması gerekiyor. Tehlike arz ediyor. Dün itibariyle onların yıkım çalışmaları da başladı. 120 bin civarındaki vatandaşımızı şehir dışına göndermek zorunda kaldık. Birinci, ikinci ve üçüncü günler bizim için çok zordu gerçekten. Yaklaşık 75 yaşam alanını ve 11 ili etkileyen bir depremdi. Elbistan'da 930 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bu anlamda çok üzgünüm" diye konuştu.
'EVRAKLAR ASKERİ PERSONEL GÖZETİMİNDE ALINDI'
Yıkılan Elbistan Belediyesindeki imar kayıtlarına değinen Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:
"İlk 3-4 gün enkaz altındaki canlarımızı kurtarmakla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra vefat eden vatandaşlarımızı defnettik. Arkasından da yıkılan çöken binalarla ilgili yasal süreçler başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkaz alanlarından karotlar aldılar. Elbistan'a 4 tane savcı atandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcımızın başkanlığında diğer 3 başsavcımız burada. Hukuksal süreci başlattılar. Burada en önemli kayıt belediyelerin dosyalarıdır. Yani imarla ilgili çalışmalarıdır. Bakanlığımız bize, 'Burası çok ağır hasarlı. Buraya kimse giremez' dedi. Ama bir şekilde yasal süreçlerin başlayabilmesi için o evraklara ihtiyacımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın buradaki uyarısı da ağır hasarlı olduğu için AFAD ile bu konuyu görüştük. Şehirdeki Cumhuriyet Başsavcılığı, valilerimiz, AFAD yetkililerimiz, emniyet mensuplarımız ve belediye olarak binanın tıraşlanması ve arşive ulaşılması kararını aldık. Binayı ve arşiv tamamen kurtardık. Şu anda klasik ve sayısal arşivimizde herhangi bir kayıp söz konusu değil. Tamamı kontrol altında. Evraklar tamamen askeri personel gözetiminde alındı. Araçlara konuldu. İncelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarını teslim edildi ve o evraklar orada mühürlendi. Şu anda da çalışmaları başladı. Dolayısıyla bizim herhangi bir veri ve arşiv kaybımız söz konusu değil."
'BURADA VERİNİN KAYBOLMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Enkaz altında bulunan evrakla ilgili açıklama yapan Gürbüz, "Burada görmüş olduğunuz enkazın içinde kırtasiye malzemeleri var. Bu kırtasiye malzemeleri tüm kamu idarelerinin vazgeçilmezidir. Benim 16'ya yakın birimim var. Bu birimlerin tamamı evrak üzerinden çalışıyorlar. Yapıyla ilgili asla bir verinin kaybolması mümkün değil. Siz inşaat yapmak istiyorsanız bunu yapı denetimleri üzerinden yapmak zorundasınız. Yapı denetim projenizi yaptırıyorsunuz. Yapı denetimini onaylatıyorsunuz. Belediyeye getiriyorsunuz. Belediyenin de buna cevap vermesiyle beraber süreç başlıyor. Bunların tamamını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sistemine yüklemeden zaten başlatamıyorsunuz. Dolayısıyla burada verinin kaybolması mümkün değil" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-22 12:52:42

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