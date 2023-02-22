

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Hacı Süleyman Konaktepe, yetiştirdiği büyükbaş hayvanını depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde 'Türkiye için iyilik vakti' sloganıyla yardım kampanyası yürütülüyor. Kocasinan ilçesinde yaşayan Hacı Süleyman Konatepe, yetiştirdiği büyükbaş hayvanını TDV Kocasinan Şubesine bağışlayarak, depremzedeler için kullanılmasını istedi. Kocasinan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şube Başkanı Halil Uzun, Konatepe´yi evinde ziyaret ederek yaptığı bağış nedeniyle kendisine teşekkür etti. Bağışı yapan Hacı Süleyman Konaktepe ise, "Ben televizyona artık bakamıyorum, dayanamıyorum. Devamlı ağlıyorum ve onlar için çok üzülüyorum. Onlar orada zor günler, soğuk geceler geçirirken ben burada rahat olamıyorum. Onun için sizi buraya davet ettim. Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz bağışımı kabul ettiniz. Allah sizlerden razı olsun" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-02-22 12:54:27



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