Kayseri'de ağır hasarlı okulun yıkımı başladı



Furkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasar raporu verilen Kayseri'deki 3 katlı Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu'nun kontrollü yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kayseri'de 2 bin 432 binanın hasarlı, 73 binanın da ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Depremde ağır hasar alan ve 'acil yıkım kararı' alınan binalarda kontrollü yıkıma başlandı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi´ndeki 3 katlı Avukat Ahmet Ulucan Okulu'nun deprem nedeniyle hasar gören ortaokul bloğu, yetkililer tarafından boşaltıldı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen okulun, iş makineleri ile kontrollü yıkımına başlandı.

Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, Osman Ulubaş Ortaokulu´nda eğitimlerine devam edecek. Okulun sağlam olan ilkokul bloğunda ise eğitim-öğretime 1 hafta ara verildi. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra ilkokul öğrencileri eğitim-öğretime devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY

2023-02-22 14:29:27



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