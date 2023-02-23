18 gündür enkaz başında kızlarından geriye kalan hatıraların çıkarılmasını bekliyor



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 kızını kaybeden, 3 çocuğu ile eşi de yaralanan Hüseyin Keskin (60), 18 gündür yıkılan evinin enkazının başından ayrılmıyor. Kızlarından geriye kalan hatıralarının çıkarılmasını bekleyen Keskin, "Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Dışarıdan eve geldiğimde çocuklarım koşuşurdu. 'Buyur baba, hoş geldin' derlerdi. Şimdi burada bekliyorum. Kimse aşağıya inmiyor" dedi.

Elbistan ilçesinde 6 Şubat meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde pazarcılık yapan Hüseyin Keskin'in ailesinin oturduğu 3 katlı bina da yıkıldı. Deprem sırasında evde bulunan Keskin´in kızları Döne Nur (18) ile Yağmur Keskin (9) hayatını kaybederken, diğer çocukları Deniz (19), İbrahim (17) ve Gamze Keskin (16) ile eşi Halime Keskin (60) yaralandı. Depremin ilk günü enkazdan çıkarılan 2 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi. Enkazdan yaralı kurtarılan anne ile 3 çocuğu ise İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.

Enkaz başında 18 gündür ölen kızlarından geriye kalan hatıraların çıkarılmasını bekleyen Hüseyin Keskin, "Aniden bir sarsıntı oldu. Her taraf yerle bir oldu. Deprem sırasında dışarıdaydım. Çocuklarım evdeydi. Enkaz altında kalan 2 çocuğum vefat etti. Diğer 3 çocuğum ve anneleri yaralı olarak kurtarıldı. İstanbul'a hastaneye kaldırıldılar. Doktorlar ile görüşüyorum. Çocuklarımın telefonları enkazda kaldı. Doktor bana, 'çocuk benim çocuğum, sen hiç tereddüt etme' diyor. Eşimin beli, çocuklarımın da ayağı kırık. Eşim ve çocuklarım oradalar. Beni de götüreceklerdi. Gitmedim. Enkaz başında bekliyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Çok yardım ediyor. Hayatımda görmediğim yardımı burada gördüm. Çok destek oluyorlar. Ama içimde bir acı var. Dil ile tarif edilemez. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Dışarıdan eve geldiğimde çocuklarım koşuşurdu. 'Buyur baba, hoş geldin' derlerdi. Şimdi burada bekliyorum. Kimse aşağıya inmiyor. Çocuklarımın cenazesini yıkadık ve toprağa verdik" diye konuştu.

Yıkılan binada 3 dairesinin bulunduğunu belirten Hüseyin Keskin, "İnsanlar rastgele ev almasın. Ben rastgele aldım. Müteahhidine ve yapılan binaya dikkat etsinler. Çok kötü bir durum. Allah kimseye göstermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-23 11:46:29



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