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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Onur bizimle 3 senelik sözleşme uzattı

DHA

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Onur bizimle 3 senelik sözleşme uzattı


İlyas KAPLAN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ(DHA) Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Onur Bulut konusunda son kez konuşayım. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon TL´lik. Tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonra hukuk konuşacak. Bizim bildiğimiz bir gerçek var ki bizimle 3 senelik sözleşme uzattı" dedi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Başkanvekili Nurettin Açıkalın ve basın sözcüsü Samet Koç kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Sorunları aşmaya başladıklarına değinen Başkan Ali Çamlı, "Burası hepimizin değeri. Bütün Süper Lig takımlarının olduğu gibi bizim de maddi sıkıntılarımız var. Ben emanetçiyim. Bana verilen emaneti en iyi şekilde idare etmeye çalışıyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ekonomik durumun zor olduğu bu dönemde görevi kabul ettiler, teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"BUNDAN SONRA HUKUK KONUŞACAK"
Onur Bulut ile ilgili son kez konuşacağını belirten Ali Çamlı, "3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon TL´lik. Tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonra hukuk konuşacak. Onur Bulut´un sözleşmesini ben imzaladım. Hukuk biz mi yoksa Onur Bulut mu haklı görecek. 44 milyon TL bedelli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş bunu gündeme almayacak mıydı? Bizim avukatlarımız bu işi hukuka götürecekler. Bunun cevap oradan çıkacak. O mu, bu mu imzaladı? Bunu konuşmaya gerek yok. İmza sirküsü var. Deprem zamanında bu konuyu konuşmak istemiyoruz ama sorulduğu için konuşuyoruz. Beşiktaş ile imzalamamış olsaydı bizimle 3 yıllığına imzaladığı 44 milyonluk sözleşme geçerli olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunun ötesinde başka bir şey konuşmaya gerek yok. Onur Bulut´un sözleşmesini ben imzaladım. Tadil sözleşmesini de ben imzaladım. Bizim bildiğimiz bir gerçek var ki bizimle 3 senelik sözleşme uzattı. Biz o konuyu kapattık" şeklinde konuştu.
SAMET KOÇ: BEŞİKTAŞ'A TEPKİMİZ DEVAM EDİYOR
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ise "Bu sezon sonunda mutlaka o borç ödenip transfer tahtası açılacak. Beşiktaş yönetimine tepkimiz devam ediyor. Burada 3 yıllık sözleşmesi olan bir futbolcuyu önce ayartarak sonra da bir protokolü bahane ederek bir şekilde kadrolarına kattılar. Biz buna sesiz kalacak değiliz. Konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) gitti. Ya Beşiktaş bize istediğimiz bedeli yatıracak ya da UÇK´dan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Yoruma açık bir konu. Tek imza yetkilisi bir başkan var. Başkanımızın attığı bir sözleşme var, TFF bunu tescilledi. Bunun sonucunda depremin gündemde olduğu bir dönemde transferi gerçekleştirmiş oldular. Onur, bizim futbolcumuz ama şu an da Beşiktaş´ın sözleşme imzaladığı futbolcusu. Onur ile problemimiz yok. Bu sürecin içindeki ve Beşiktaş´ı yanıltan kişi Onur'un menajeri. Onun bedelini hukuk karşısında ödeyecektir. Anladığım kadarıyla TFF her protokolle veya sözleşme ile getirilen transferin tescilini yapıyorlar. Burada amaçları sanırım futbolcuyu mağdur etmemek. Anladığım kadarıyla `Kulüpler UÇK´da bedelini ödesin´ diyorlar" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ali Çamlı´nın açıklamaları
Samet Koç´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN Furkan KAVUKLU
2023-02-24 12:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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