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MHP'li Özdemir: Kayseri kat yüksekliği itibariyle Türkiye'de 1'inci sırada

DHA

MHP'li Özdemir: Kayseri kat yüksekliği itibariyle Türkiye'de 1'inci sırada


Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Kayseri kat yüksekliği itibariyle Türkiye de 1'inci sırada. Kayseri'deki kat yüksekliği ortalaması 8,2. Türkiye'deki diğer şehirlerin kat yüksekliğinin ortalaması ise 5. Bizim artık yatay mimarinin önünü açarak, özendirerek, yüksek kattan vazgeçerek daha sağlıklı koşullarda vatandaşlarımızın yaşayacağı alanları tespit etmemiz gerekiyor" dedi.
Kayseri Makine Mühendisleri Odası´nda; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (TMMOB) meslek odalarının oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İsmail Varol ve İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ülkemiz daha önceden belki de insanlığın tecrübe etmediği bir deprem felaketi yaşadı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için devlet ve millet hızlı bir şekilde harekete geçti. Özellikle Kayseri, Kahramanmaraş'a yakın olması münasebetiyle ilk andan itibaren depremzedelerin yanında oldu. Kayseri sahip olduğu potansiyeli Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem bölgeleri için seferber etti. Depremden etkilenen 40 binin üzerinde vatandaşımız Kayseri'de geçici olarak ikamet etmektedir. İnşallah bu yaraları en kısa sürede saracağız. Deprem ilimize yakın bir noktada oldu. Meydana gelen 2 depremden ve artçılardan ilimiz de etkilendi" diye konuştu.
'İL GENELİNDE 145 KONUT AĞIR HASARLI'
Kayseri'de deprem sonrası yapılan değerlendirmelere değinen Özdemir, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır. İl genelinde 145 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ağıl ve depo olarak kullanılan 27 birim ve 1 ticarethanenin ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Konut anlamındaki ağır hasarların büyük bir çoğunluğu Sarız ilçemizdeki mahallelerde bulunuyor. Melikgazi ve Kocasinan ilçemizde 10 kamu binası ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ve bunların bir kısmının yıkımına başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.
'YATAY YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREKİYOR'
Yatay yapılaşmayla konusunun önemini belirten Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yatay yapılaşmanın önünün açılması gerekiyor. Bu anlamda ne yazık ki Kayseri olarak iyi bir durumda değiliz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Kayseri kat yüksekliği itibariyle Türkiye de 1'inci sırada. Kayseri'deki kat yüksekliği ortalaması 8,2. Türkiye'deki diğer şehirlerin kat yüksekliğinin ortalaması ise 5. Bizim artık yatay mimarinin önünü açarak, özendirerek, yüksek kattan vazgeçerek daha sağlıklı koşullarda vatandaşlarımızın yaşayacağı alanları tespit etmemiz gerekiyor" dedi.
'DEPREMLERDE YIKILMAYACAK BİNALAR YAPABİLİRİZ'
Kayseri de ki zemin sağlamlığının kamuoyu ile paylaşılmasının gerektiğini söyleyen İsmail Özdemir, " Kayseri'de ki zeminin sağlam olduğu alanların bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasını  önemli gördüğümü ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın bunu bilmesinde fayda var. Kayseri'de faaliyet gösteren bazı beton santrallerinin inşaatlara uygunsuz kalitede beton sattığı iddiası var. Lütfen bu konunun üzerine gidin. Bu konunun ucu nereye giderse gitsin takip edin. Depreme hazır ve tedbirli olmamız gerekiyor. Deprem kuşağında olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama deprem kaç şiddetinde olursa olsun bunların hepsine dayanabilecek bina yapabilme ilimi ve bilimine sahibiz. Bu şartlarda biz depremlerde yıkılmayacak binalar yapabiliriz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-02-25 18:43:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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