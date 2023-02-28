Kahramanmaraşlı depremzede: Rüzgarda ağaçlar nasıl sallanırsa biz de öyle sallandık



Özge ARIKSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta depremde evi yıkılınca getirildiği Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet Fırtına (72), "Rüzgar estiğinde ağaçlar nasıl sallanırsa biz de o şekilde sallandık. Binanın içindeki alçı, kartonpiyer hepsi döküldü. Korkunç bir olay yaşadık" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çok sayıda depremzede Kayseri'ye getirildi. Depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Ahmet Fırtına, "Saat 04.17'ydi, deprem bizi uyurken yakaladı. Oturduğumuz bina 9 katlıydı. Biz apartmanın 7'nci katında oturuyorduk. Rüzgar estiğinde ağaçlar nasıl sallanırsa biz de o şekilde sallandık. Binanın içindeki alçı, kartonpiyer, hepsi döküldü. Korkunç bir olay yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın, kıyamet koptu diyebilirim. O an kendimizi dışarı atmanın yollarını aradık. Eşimin dizinde sorun vardı. O korkuyla nasıl indiğini anlayamadık. Binamız ayakta ama 'ağır hasar raporu' vermişler" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMI, YAKINLARIMI KAYBETTİM'

Yakınlarını kaybettiğini belirten Fırtına, "Kayseri'ye kendi imkanlarımızla geldik. Kahramanmaraş'ta çevrem çok genişti. Arkadaşlarımı, yakınlarımı kaybettim. Şu anda iyiyiz ama bizim iyi olmamız yetmiyor. Herkesin iyi olması lazım. Burada yurda yerleştik. Kayseri halkına, küçüğünden büyüğüne herkese teşekkür ediyorum. Bizlere ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Hayat devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş'a döneceğiz ve mücadele edeceğiz. Kahramanmaraş'a gittiğim zaman ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Yardım edeceğim. Elimden geleni gönüllü olarak yapmaya çalışacağım. Lütfen bu olaylardan ders çıkaralım" diye konuştu.

'GERİ DÖNECEĞİM VE ÇADIR KURACAĞIM'

Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten bir başka depremzede Adnan Uçar (60) ise, "Depremde rezil olduk. Allah kimseye yaşatmasın. Evim tek katlıydı ve yıkıldı. Ağır hasar raporu vermişler. Oturulacak halde değil. Geri döneceğim ve çadır kuracağım. Karaciğer nakli oldum. Kalabalıkta yapamıyorum. Kayseri'ye kendi imkanlarımızla geldik. Burada insanları gördüğüm zaman üzülüyorum. Döndüğüm zaman hayatıma devam edeceğim. Hayvanlarımı sattım ama yine alacağım. Hayat devam ediyor. Kahramanmaraş'ta amcamın oğlunu kaybettim. İnsanlar birlik beraberliklerini bozmasınlar. Birbirlerine sımsıkı sarılsınlar. Birbirlerine güvensinler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK

2023-02-28 12:33:22



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