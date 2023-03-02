Hırsızlıktan 39 yıl ceza alan firari kadın, yatağın arkasında saklanırken yakalandı

Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. (29) isimli kadın, yatak odasındaki yatağın arkasında saklanırken polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunan S.Y. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü kadın, adresine düzenlenen operasyonda, yatak odasındaki yatağın arkasına saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY
2023-03-02 18:28:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.