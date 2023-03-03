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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri´de coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe, ligin 24´ncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli ekibin Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelişinden önce taraftarlar, pankart açarak beklemeye başladı. Takımın gelişini VİP çıkışında bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterip, teknik direktör Jorge Jesus´a çiçek verdi. Taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle uğurladı. Sarı-lacivertli futbolcular geniş güvenlik önlemleriyle kamp yapacakları otele hareket etti. Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın havalimanında karşılanması

-Taraftarların Jesus'a çiçek vermesi;

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-03-03 18:39:07



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