Ali Koç, futbol maçından önce basketbol maçını izledi

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding maçını izleyen Ali Koç, taraftarlarla fotoğraf çektirdiİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam oynanacak Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding maçını izledi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında bugün saat 19.00'da Kayserispor ile Fenerbahçe maçını izlemek için Kayseri'ye gelen başkan Ali Koç, önce basketbol maçını takip etti. Kayseri'ye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'na geçti. Burada ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19'uncu hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding maçını izleyen Ali Koç, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Koç daha sonra Süper Lig maçını izlemek için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na gitti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-03-04 16:43:33
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