Ümit Özdağ: Fenerbahçe taraftarını temsilen bu maça geldik

Samed Aydın SUNAhmet KORKMAZER/KAYSERİ, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, KayserisporFenerbahçe karşılaşması öncesi Rhg Enertürk Enerji Stadyumu önünde basın açıklaması yaptı. Fenerbahçe taraftarının stadyuma alınmamasına tepki gösteren Özdağ, "Fenerbahçe seyircisi demokratik haklarını kullanarak kimi protesto etmek isterse onu protesto edecektir. Biz de onların sokulmadığı bir maça onları temsilen geldik" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Kayserispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için 2 otobüs ile Kayseri'ye geldi. Karşılaşmanın oynanacağı Rhg Enertürk Enerji Stadyumu önünde basın açıklaması yapan Özdağ, futbolun 11 kişi ile oynandığını ancak taraftarın 12´nci adam olduğuna vurgu yaptı. Her iki tarafa da başarı dileklerinde bulunan Özdağ, "Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki maçı izlemeye geldik. Başarılar diliyorum. İki taraf 11 kişi ile sahaya çıkacak. Fakat biliyorsunuz, futbol takımları 12 kişi ile oynar o da taraftardır. Bugün burada Fenerbahçe taraftarı içeriye alınmıyor. Onun için Fenerbahçe sahaya eksik çıkıyor" dedi.

'AYNI ZAMANDA KAYSERİ SEYİRCİSİNE DE HAKSIZLIK'

Kayseri´nin misafirperver bir şehir olduğuna da vurgu yapan Özdağ, "Bu Fenerbahçe´ye karşı yapılmış bir haksızlık ama bu aynı zamanda Kayseri seyircisine de yapılmış bir haksızlık. Çünkü, Kayseri misafirperver bir kent. Kayserisporlular centilmen arkadaşlar. Kayserisporlular ile Fenerbahçeliler arasında gerilim olacağı varsayımından hareketle Fenerbahçe seyircisinin Kayseri´ye gelmesini engellemek ancak diktatörce bir kafaya yakışır. Halbuki maç çok daha canlı, diri ve her iki taraf seyircisinin de istediği bir maç olabilirdi. Fenerbahçe seyircisi İstanbul´da hükümeti protesto etti. Belki de Uganda hükümetini protesto ettiler. Neden üstünüze alındınız?" ifadelerine yer verdi.

'ONLARI TEMSİLEN GELDİK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda siyaset olmaz diyorlar. Camide, okulda, orduda, siyaset yapıyorsunuz. Her yere siyaseti sokuyorsunuz da sıra futbola geldiği zaman mı siyaset oluyor. Üstelik seyirci hükümeti alkışlasa, siyaset yapmayın diye çıkılıp Fenerbahçe seyircisine futbol maçlarını yasaklayacak mıydınız? Size muhalefet eden herkesi yasaklıyorsunuz. Biz Zafer Partisi olarak buna 'hayır' diyoruz. Biz sonuna kadar bu konuyu Türkiye gündeminde tutacağız, taraftarın hakkını savunacağız çünkü taraftar halktır. Halkı stadyumlardan dışarı itemezsiniz. Yarın seçim sandığında cezasını çok iyi ödersiniz. FETÖ´nün en güçlü olduğu dönemlerde FETÖ Fenerbahçe´nin üzerine çullandı ama Fenerbahçe seyircisi FETÖ denilen casusluk örgütüne bütün fertleri ile direndi. Fenerbahçe seyircisi demokratik haklarını kullanarak kimi protesto etmek isterse onu protesto edecektir. Biz de onların sokulmadığı bir maça onarı temsilen geldik."

'MESELEYİ DAHA FAZLA UZATMAYI UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Mansur Yavaş hakkında sorulan bir soruya ise Ümit Özdağ, "Sayın Yavaş bir kez daha Kılıçdaroğlu'na olan desteğini ifade etti. O da kendi tercihi biz de meseleyi daha fazla uzatmayı uygun görmüyoruz. Türk halkı, Türk siyaseti çaresiz değildir" cevabını verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUNAhmet KORKMAZER

2023-03-04 18:43:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.