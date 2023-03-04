Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding:  56-110

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 9, Sevgi 4, Zeynep Öykü, Landrum 13, Eylül 4, Burcu 6, Nisa 8, Mısra 8, Şuğranur 4, Feray
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 28, Elif 2, Selin 4, Manolya 4, Olcay 8, Doğa 2, İdil 4, Şerife Alperi 20, Vandersloot 14, İagupova 9, Merve 6, Stokes 9
PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 1131 Devre: 28 56 3'üncü Periyot: 39 79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 19´uncu haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 110-56´lık skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi 28 sayı ile Fenerbahçe Alagöz Holding´den Sabally oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-03-04 18:51:11
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