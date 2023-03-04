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Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding:  56-110

DHA

Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding:  56-110


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 9, Sevgi 4, Zeynep Öykü, Landrum 13, Eylül 4, Burcu 6, Nisa 8, Mısra 8, Şuğranur 4, Feray
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 28, Elif 2, Selin 4, Manolya 4, Olcay 8, Doğa 2, İdil 4, Şerife Alperi 20, Vandersloot 14, İagupova 9, Merve 6, Stokes 9
PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 1131 Devre:  28 56 3'üncü Periyot: 39 79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 19´uncu haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol maçı 110-56´lık skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi 28 sayı ile Fenerbahçe Alagöz Holding´den Sabally oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-03-04 18:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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