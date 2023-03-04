Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole (Dk.42 Uzodimma), Campanharo (Dk.66 Emrah Başsan), Ali Karimi, Cardoso, Kemen (Dk.82 İlhan Parlak), Mane (Dk.66 Gavranovic), Thiam (Dk.82 Ramazan Civelek)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo (Dk.46 Miha Zajc), Rossi (Dk.87 Serdar Aziz), Arda Güler (Dk.60 İrfan Can), King (Dk.78 Emre Mor), Valencia (Dk.87 Serdar Dursun)
GOLLER: Dk. 90+6 Arif (Yukatel Kayserispor), Dk.6 Enner Valencia, Dk.67 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Szalai (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
2'nci dakikada sol kanattan çizgiye inen Cardoso, topu penaltı noktasına çevirdi. Kemen'in vuruşu savunmada kaldı.
6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan Lincoln'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
16'ncı dakikada Crespo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Szalai'nin vuruşunda top auta gitti.
20'nci dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szalai'inin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26'ncı dakikada Kayserispor Cardoso ile etkili geldi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruyunda meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesi ile kornere gitti.
33'üncü dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Kemen'in yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta gitti.
67'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rossi'nin pasında topla buluşan Lincoln, ceza sahasına girerek pasını ceza sahası dışındakı Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun pasında meşin yuvarlak ile buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
89'uncu dakikkada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan auta gitti.
90'ıncı dakikada Emre Mor'un ara pasında topla buluşan Ferdi'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90+6'ncı dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Arif'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.
ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER PROTOKOL TRİBÜNDEN TAKİP ETMEDİ
Kayserispor ile Fenerbahçce arasında oynanan maçı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, protokol tribününden takip etmedi. Sarı-lacivertli taraftarlara uygulanan deplasman yasağını protesto eden Ali Koç ve yöneticiler, karşılaşmayı taraftarların arasında izledi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-03-04 21:39:28
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