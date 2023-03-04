Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından



Samed Aydın SUN Ahmet KORKMAZER/KAYSERİ,(DHA)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçın hiçbir bölümünde geri düşmediğimiz, devamlı oyunun içinde olduğumuz, ilk yarısında çok üretken olduğumuz, vuruş becerini gösteremediğimiz, ikinci yarı daha az üretken olduğumuz bir karşılaşma oynadık. Maalesef kaybettik. Oyuncularım her şeyi yaptı. Önde Mame Thiam ve Cardosu ile baskı yapmayı planlamıştık. İyi de baskı yaptık. Rakip yarı alanıında 13 top kazandık. Aslında maç tam planladığımız gibi gitti ama kaliteli oyunculara teslim olduk diyebilirim. Ferdi'nin golü çok mükemmeldi. O yüzden tebrik ediyorum ama kalp kırıcı oldu. İkinci yarıda daha üretken olabilirdik ama olmadı. Galibiyetlerinden dolayı Fenerbahçe´yi kutluyorum" dedi.

JORGE JESUS: KAYSERİSPOR İYİ BİR TAKIM

Kayserispor´un iyi bir takım olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise "Maçtan önce de düşündüğümüz gibi zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım, burada kazanmak kolay değil. Galatasaray burada kaybetti. Pek çok takım burada kaybedebiliyor. 90 dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set oyununda iyi olduğumuz anlar vardı. Altay maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu zorlu ligde galibiyet almamız önemliydi" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ LİGİ KAZANMAK"

Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sevilla maçının sorulması sonrası Jesus, "Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Asıl hedefimiz ligi kazanmak. Ardından Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasındayız. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla´nın bizden daha iyi olduğunu ama bizim de güçlü olduğumuz yönlerimiz olduğunu biliyoruz. Sevilla´ya karşı penaltıda final kaybetmiştim. Pek iyi anılarım yok. Aslında bu turnuvanın Real Madrid´i diyebiliriz. Şansımız az olsa da biz kendimize güveniyoruz. İyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan'ın açıklamaları

-Jorge Jesus'un açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER

2023-03-04 22:53:39



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