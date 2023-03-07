Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2023-03-07 15:04:33



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