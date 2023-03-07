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AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğündeki ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.DHA-Gündem Türkiye-Kayseri

2023-03-07 15:05:49



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