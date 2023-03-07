Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4.3'LÜK YENİ SARSINTI

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 14.53'te 4.3'lük yeni sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, İncesu merkezli sarsıntı, yerin 6,95 kilometre derinliğinde oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2023-03-07 15:09:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.