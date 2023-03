Kayseri'de peş peşe depremler (3)

HACILAR'DA 4.4'LÜK DEPREM

Kayseri'de İncesu merkezli 4.7'lik ve 4.3'lük depremlerin yanı sıra saat 14.48'de Hacılar ilçesinde de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ DURUM GÖZÜKMÜYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da depremler nedeniyle şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İncesu belediye başkanımız ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm. An itibariyle olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabbim her türlü afetlerden bizleri korusun" açıklamasında bulundu. Sümeyye MURATÖzge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK

2023-03-07 15:21:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.