Kayseri'de peş peşe depremler (3)

HACILAR'DA 4.4'LÜK DEPREM
Kayseri'de İncesu merkezli 4.7'lik ve 4.3'lük depremlerin yanı sıra saat 14.48'de Hacılar ilçesinde de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ DURUM GÖZÜKMÜYOR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da depremler nedeniyle şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İncesu belediye başkanımız ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm. An itibariyle olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabbim her türlü afetlerden bizleri korusun" açıklamasında bulundu. Sümeyye MURATÖzge ARIK/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK
2023-03-07 15:21:28
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