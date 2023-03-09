Kayseri'de, ağır hasarlı 5 katlı bina boşaltıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özge ARIKSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 5 katlı bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki 5 katlı Papatya Apartmanı da hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce incelenen bina için 'ağır hasarlı' raporu verildi. 10 daireden oluşan bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen ve güvenlik şeridi çekilen bina, daha sonra yıkılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

2023-03-09 19:00:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.