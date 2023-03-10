KAYSERİ´DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ DURUM GÖZÜKMÜYORKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'da, şu an için olumsuz durum olmadığını belirterek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık.
İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun" dedi.Görüntü Dökümü
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-Şehirden görüntü
-Sallanan avizeHaber:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-03-10 06:35:06
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