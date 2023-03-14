Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişinin örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURAT

2023-03-14 14:55:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.